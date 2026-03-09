Una niña de 11 años permanece en terapia intensiva en el Hospital del Norte de El Alto luego de resultar gravemente afectada en un presunto intento de infanticidio atribuido a su madre. Sus dos hermanos menores, de 4 y 5 años, también continúan hospitalizados, aunque con una evolución más favorable.

El padre de los menores, Daniel, informó que la situación de la niña mayor es la más delicada y que permanece bajo observación médica desde hace varios días.

“Mi hija mayor ahorita se encuentra en terapia intensiva, ya son dos noches y dos días”, señaló con preocupación al referirse al estado de salud de la menor.

Hermanos menores evolucionan favorablemente

Los otros dos niños continúan internados en el mismo centro médico, pero presentan señales de recuperación.

“Los dos menores ahorita están en un estado de recuperación”, indicó el padre al explicar que su evolución es más estable.

Familia enfrenta gastos médicos

Además de la preocupación por la salud de los menores, la familia atraviesa dificultades económicas para cubrir parte del tratamiento.

Daniel explicó que no todos los medicamentos están disponibles en el hospital, por lo que debe adquirir algunos en farmacias externas.

“No está cubriendo al 100%. Medicamentos que no se encuentran aquí en el hospital los estoy comprando afuera”, afirmó.

Denuncia y búsqueda de la madre El padre de los menores denunció que la madre habría abandonado el lugar tras el hecho, llevándose una suma de dinero y documentos personales. “Se ha llevado alrededor de 60 o 70 mil bolivianos y también los documentos de mis terrenos y de mi casa”, afirmó. Te puede interesar: Buscan a delincuentes que atracaron un surtidor en Santa Cruz El hombre señaló que espera poder contactarse con ella para recuperar los documentos y conocer el destino del dinero. “Yo quisiera por lo menos que me llamen o que me diga dónde está la plata o los documentos”, expresó. Además, manifestó sus sospechas de que la mujer no habría actuado sola. Familia pide investigación Por su parte, el abuelo de los menores, Francisco, pidió a las autoridades que se esclarezca lo ocurrido y se dé con el paradero de su hija. “Estamos pidiendo a la justicia que se investigue y que la encuentren”, sostuvo. El adulto mayor indicó que la familia permanece acompañando a los niños en el hospital mientras avanza la investigación. Te puede interesar: Vecinos relatan cómo salvaron a los niños del intento de infanticidio Apoyo para gastos médicos Los familiares también solicitaron apoyo solidario para cubrir gastos médicos y la compra de medicamentos que requieren los menores durante su recuperación. La Policía investiga el caso como tentativa de infanticidio ocurrida el fin de semana. La niña de 11 años mantiene pronóstico reservado en terapia intensiva, mientras que sus dos hermanos continúan recibiendo atención médica en sala.

