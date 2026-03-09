Sin Marcelo Martins: Bolivia revela su lista de convocados para el repechaje rumbo al Mundial 2026

Con un total de 28 jugadores, Óscar Villegas da a conocer la nómina de convocados para el repechaje rumbo al Mundial 2026, donde Bolivia enfrentará primero a Surinam y de vencer se medirá con Irak.
09/03/2026 10:18
Óscar Villegas dio a conocer la nómina de convocados para el repechaje rumbo al Mundial 2026 donde primero enfrentará a Surinam, que se jugará el próximo 26 de marzo, dejando a Marcelo Martins de los convocando.
