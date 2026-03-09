La salud mental también necesita atención, advierte psicóloga

La psicóloga Nieves Rosmery Camacho señaló que la salud mental es un componente fundamental del bienestar de las personas, ya que no solo involucra el estado emocional, sino también el bienestar físico y social.

La especialista explicó que muchas decisiones extremas pueden estar relacionadas con situaciones complejas que atraviesan las personas, como problemas económicos, familiares o sociales, por lo que es importante analizar el contexto antes de emitir juicios.

“Muchas veces no sabemos qué ha empujado a una persona a tomar determinadas decisiones. Pueden ser factores económicos, sociales o problemas dentro de la familia”, indicó.

Camacho advirtió que las palabras también pueden tener un fuerte impacto en la salud mental, especialmente en niños y jóvenes, ya que comentarios negativos pueden afectar la autoestima y el amor propio.

“Hay que tener cuidado con lo que decimos a nuestros hijos. Una palabra puede afectar su autoestima y su forma de verse a sí mismos”, explicó.

Asimismo, señaló que situaciones como la violencia familiar, los conflictos en el hogar o el bullying pueden generar cambios en la conducta de las personas. Entre las señales de alerta mencionó la pérdida de interés en actividades, cambios de humor, agresividad o aislamiento.

En el caso de los niños, indicó que el bullying puede manifestarse cuando dejan de querer ir a la escuela o cuando cambian su comportamiento habitual.

La psicóloga recomendó buscar ayuda profesional cuando se presenten este tipo de señales, ya que acudir a un especialista puede facilitar que la persona exprese sus problemas y encuentre apoyo emocional.

Finalmente, resaltó que la empatía, el apoyo y las palabras de aliento también pueden marcar una gran diferencia en la vida de una persona, ayudando a fortalecer su autoestima y a enfrentar momentos difíciles.

