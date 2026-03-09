Irán tiene nuevo líder supremo: Mojtaba Jamenei sucede a su padre

Irán tiene un nuevo líder supremo. La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano religioso encargado de elegir a la máxima autoridad del país, designó al clérigo Mojtaba Jamenei, de 56 años, como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel.

La decisión fue anunciada por medios estatales iraníes tras una sesión extraordinaria del organismo, compuesto por 88 clérigos, que se reunió en medio de un escenario de guerra y fuertes tensiones regionales.

Según el comunicado oficial, el nombramiento busca evitar un vacío de poder en la República Islámica de Irán, donde el líder supremo concentra la máxima autoridad política, religiosa y militar.

Un sucesor que ya estaba en la lista

Desde hace años, Mojtaba Jamenei era considerado uno de los posibles sucesores de su padre. Aunque nunca ocupó cargos públicos electos, mantenía una fuerte influencia política dentro del sistema iraní y estrechos vínculos con la poderosa Guardia Revolucionaria.

Su designación marca un hecho inusual en la política iraní, ya que se trata de la primera sucesión directa de padre a hijo en el liderazgo supremo desde la revolución islámica de 1979.

El nuevo líder nació en 1969 en Mashhad y participó en la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Durante años se mantuvo lejos de la exposición pública, lo que contribuyó a su imagen de figura influyente pero poco conocida.

Tensiones internacionales

La designación ocurre en medio de una escalada militar en la región y ha provocado reacciones internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido previamente que no aceptaría que Mojtaba Jamenei asumiera el liderazgo iraní.

“El hijo de Jamenei es inaceptable para mí”, declaró el mandatario estadounidense días antes del anuncio oficial.

Pese a las críticas externas y al conflicto en curso, las autoridades iraníes aseguraron que el proceso de sucesión no se detuvo ni siquiera durante los bombardeos que afectaron instalaciones vinculadas a la Asamblea de Expertos.

Con su nombramiento, Mojtaba Jamenei se convierte en el tercer líder supremo de Irán, cargo que define el rumbo político, militar y religioso del país.

