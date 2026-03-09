Trump minimiza alza del petróleo por guerra con Irán y dice que es “un pequeño precio a pagar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al fuerte incremento del precio del petróleo provocado por el conflicto en Irán y afirmó que se trata de “un pequeño precio a pagar” por la seguridad internacional, según un reporte publicado por el portal Infobae.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una escalada militar en Medio Oriente y después de que el precio del crudo superara los 100 dólares por barril.

El barril de Brent, referencia internacional, alcanzó los 101,19 dólares, lo que representa un aumento de más del 9% respecto al cierre anterior. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), principal crudo estadounidense, se cotizaba en 107,06 dólares por barril, un incremento de más del 16%.

Trump reaccionó al alza del petróleo en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”, escribió el mandatario.

Escalada del conflicto

El aumento del petróleo ocurre en medio de un recrudecimiento del conflicto en la región. Según reportes internacionales, Irán afirmó haber atacado bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin, mientras que el ejército de Israel intensificó bombardeos contra objetivos vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní en Beirut y en territorio iraní.

El Consejo de Cooperación del Golfo condenó los ataques iraníes contra infraestructuras en la región y advirtió sobre una escalada de violencia que amenaza la estabilidad regional.

Impacto en el mercado energético

La guerra ha generado preocupación por el suministro mundial de petróleo, especialmente por la situación en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de crudo.

Según la firma de análisis energético Rystad Energy, cerca de 15 millones de barriles de petróleo, alrededor del 20% del comercio mundial, pasan diariamente por este estrecho, que conecta a productores clave del Golfo Pérsico con los mercados internacionales.

Las tensiones y los ataques en la región han provocado recortes de producción y dificultades en las exportaciones de crudo desde países como Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre el abastecimiento global de energía.



