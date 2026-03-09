Un perro encontró un pie humano y destapó uno de los crímenes más macabros de Chile

Un perro callejero que caminaba cerca de un basural en Puente Alto protagonizó, sin saberlo, el inicio de uno de los casos policiales más impactantes de la historia reciente de Chile.

La tarde del 27 de marzo de 2006, vecinos del sector observaron al animal con algo extraño en el hocico. Un joven se acercó para ver de qué se trataba y descubrió con horror que el perro llevaba un pie humano entre los dientes.

Ese macabro hallazgo fue la primera pista de un crimen que, con el paso de los días, revelaría una historia estremecedora.

Restos humanos en distintos puntos de la ciudad

Tras la denuncia, investigadores y efectivos de Carabineros de Chile iniciaron un operativo en la zona.

Al día siguiente, en el mismo sector de Puente Alto, fue encontrada la cabeza de la víctima, que presentaba dos impactos de bala calibre 9 milímetros y graves mutilaciones.

Durante los días posteriores aparecieron más partes del cuerpo en distintos puntos del sur de Santiago:

el 29 de marzo fueron hallados los brazos, aunque sin manos

el 30 de marzo apareció otro pie

el 3 de abril dos mujeres encontraron las manos dentro de una bolsa

esa misma noche se halló el torso mutilado en un contenedor de basura en San Bernardo

Las pericias forenses confirmaron que todos los restos pertenecían a una sola persona.

La difícil identificación de la víctima

El estado del cuerpo dificultó la identificación. El asesino había intentado borrar pistas clave: arrancó la piel para eliminar tatuajes y retiró las huellas digitales de las manos.

Sin embargo, los peritos lograron reconstruir parcialmente las huellas a partir de pequeños fragmentos de piel.

Además, un detalle fue fundamental: un tatuaje de Cupido en uno de los brazos que el asesino no logró borrar.

Gracias a estas pruebas, el 6 de abril, diez días después del primer hallazgo, la fiscalía identificó a la víctima como Hans Hernán Pozo Vergara, un joven de 20 años con antecedentes por hurto.

El caso fue rápidamente conocido por la prensa como “el descuartizado de Puente Alto”.

El principal sospechoso

Las investigaciones apuntaron finalmente hacia Jorge Iván Martínez Arévalo, un hombre de 41 años que trabajaba en la municipalidad de La Pintana y era dueño de una heladería cerca de su casa.

Las pericias indicaron que el cuerpo había sido refrigerado antes de ser abandonado, lo que sugería que las partes habían sido dispersadas en distintos días.

Cuando la policía llegó a su local para interrogarlo el 8 de abril de 2006, Martínez activó la alarma del negocio, corrió a su habitación y se disparó en la cabeza.

Una carta de 20 páginas

Tras su muerte, su esposa encontró una carta de 20 páginas en la que el hombre intentaba explicar su relación con Hans Pozo.

En el documento afirmaba que el joven lo extorsionaba porque decía ser su hijo biológico y amenazaba con revelar ese supuesto secreto.

Martínez escribió que había contratado a dos supuestos policías para intimidarlo, aunque aseguró no haber ordenado el asesinato.

Sin embargo, las pruebas de ADN descartaron cualquier vínculo biológico entre ambos.

Las pruebas en la heladería

Las investigaciones posteriores revelaron indicios clave en el local de Martínez.

Mediante pruebas con luminol, peritos detectaron rastros de sangre que habían sido limpiados. Los análisis confirmaron que pertenecían a Hans Pozo.

También se hallaron:

manchas de sangre en la camioneta del sospechoso

impactos de bala en el sótano del negocio

el arma homicida, la misma que Martínez utilizó para quitarse la vida

El cierre del caso

En 2007, la fiscalía concluyó que Jorge Martínez Arévalo fue el autor del homicidio y descuartizamiento.

La investigación continuó durante varios años para determinar si hubo otros involucrados, pero finalmente, en 2013, el fiscal Pablo Sabaj solicitó el cierre definitivo del caso al no encontrarse pruebas contra terceros.

El crimen de Puente Alto quedó marcado como uno de los episodios más perturbadores en la historia criminal de Chile.

