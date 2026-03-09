Nuevos ataques iraníes en Baréin dejan 32 heridos y desatan un incendio en una refinería

El sistema sanitario del país "permanece en alerta máxima, y que "los niveles de preparación en varios departamentos vitales se han incrementado desde el inicio de esta injusta agresión" iraní.
09/03/2026 10:11
Nuevos drones lanzados por Irán este lunes provocaron al menos 32 heridos en Baréin y un incendio en una refinería, coincidiendo con la declaración de la compañía nacional de petróleo del país árabe del golfo Pérsico, BAPCO Energies, de la "fuerza mayor" en sus operaciones.
La nota subrayó que "todos los heridos son ciudadanos bareiníes, entre ellos niños que requirieron intervención quirúrgica", incluido "un bebé de dos meses".
BNA, que cita al Centro Nacional de Comunicaciones, explicó que el incendio se desató "en una instalación en Maameer tras ser blanco deliberado de un ataque iraní, causando daños materiales, pero no se reportan heridos ni muertos", y aseguró que el incendio "fue completamente contenido".
Esos ataques se produjeron poco antes de que BAPCO Energies declara este lunes "fuerza mayor" en sus operaciones, lo que le permite incumplir sus obligaciones respecto al mercado mundial, debido a los ataques con misiles y drones de Irán contra las instalaciones enérgicas del reino del golfo Pérsico.
La guerra en el Golfo ha generado una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, y ha provocado una escalada significativa de los precios en los mercados internacionales, donde el barril de brent se ha encarecido cerca de un 30 % en la primera semana de guerra, mientras que el gas en Europa se ha disparado hasta un 50 %.
Además de los ataques contra refinerías y plantas de gas en el interior de Irán, como los que paralizaron una refinería en el yacimiento South Pars, el país persa ha lanzado decenas misiles y drones contra los instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.
