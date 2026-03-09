TEMAS DE HOY:
Economía

El precio del gas natural se dispara un 30 % y alcanza los 69 euros

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8.00 hora española, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 30,02 %, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh).

EFE

09/03/2026 7:57

Vista general de una refinería. Foto archivo: EFE
Madrid, España

Escuchar esta nota

El precio del gas natural se dispara más del 30 % en la apertura de este lunes, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh), por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8.00 hora española, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 30,02 %, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh).

En la sesión del viernes, el gas natural, en una jornada volátil, subió otro 5,23 %, hasta cerrar a 53,38 euros.

El gas natural sube con fuerza desde que el pasado sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzarán una ofensiva conjunta contra Irán, cuya represalia ha extendido el conflicto por Oriente Medio.

La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

