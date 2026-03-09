El precio del gas natural se dispara un 30 % y alcanza los 69 euros

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8.00 hora española, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 30,02 %, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh).
El precio del gas natural se dispara más del 30 % en la apertura de este lunes, hasta los 69 euros por megavatio hora (MWh), por el conflicto bélico en Oriente Medio.
En la sesión del viernes, el gas natural, en una jornada volátil, subió otro 5,23 %, hasta cerrar a 53,38 euros.
El gas natural sube con fuerza desde que el pasado sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzarán una ofensiva conjunta contra Irán, cuya represalia ha extendido el conflicto por Oriente Medio.
La ofensiva ha despertado el miedo a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.
