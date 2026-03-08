La Paz: Venta de combustible comienza a regularizarse

La venta de combustible comienza a normalizarse en la ciudad de La Paz, lo que está permitiendo que las largas filas en los surtidores disminuyan considerablemente, según se pudo constatar en la estación de servicio Túpac Katari, ubicada en la zona de Sopocachi, al inicio de la avenida Kantutani.

Durante un recorrido por el lugar, se evidenció que la atención a los vehículos es más ágil en comparación con días anteriores, cuando se registraban largas filas de conductores que esperaban varias horas para cargar gasolina.

De acuerdo con la información proporcionada por el personal de la estación de servicio, el combustible está llegando con normalidad, lo que facilita la venta continua a los usuarios.

“Sí, se está permitiendo. La verdad está llegando combustible normal todos los días, entonces la gente ya puede comprar más rápido también la gasolina”, explicó una de las encargadas de la comercialización en el surtidor.

Abastecimiento se regulariza

La mejora en la atención coincide con el reporte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que informó que la cadena logística y el abastecimiento de combustibles se están regularizando en el país.

Según la estatal petrolera, el suministro se normaliza gradualmente tras la incorporación de aditivos, lo que permite mantener la distribución de gasolina en los diferentes surtidores.

