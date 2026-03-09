Aprueban soya HB4 en Bolivia y productores esperan reducir pérdidas por sequía

La aprobación del biotecnológico HB4 para el cultivo de soya en Bolivia fue recibida con satisfacción por el sector productivo, que considera esta decisión como un paso importante para enfrentar las pérdidas ocasionadas por la sequía y mejorar la competitividad agrícola del país.

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, afirmó que la aprobación de esta tecnología representa una señal positiva después de varios años de gestiones del sector.

“Lo tomamos con mucha satisfacción porque podemos estar dando señales claras de poder avanzar con la aprobación de nuevos eventos de biotecnología”, señaló.

Hernández explicó que la tecnología HB4 es tolerante a la sequía y que ya cumplió con todos los procesos establecidos en el reglamento de bioseguridad, incluyendo evaluaciones de campo y análisis en el ámbito de la salud.

“Esta tecnología va a permitir evitar o mitigar las pérdidas por sequía que muchos años han tenido los productores”, indicó.

El gerente de Anapo recordó que en anteriores campañas el sector ha sufrido pérdidas significativas debido a las condiciones climáticas. “Por efecto de la sequía hemos llegado a perder entre 400 mil y 500 mil toneladas de grano de soya, lo que ha significado al menos 200 millones de dólares en pérdidas”, detalló.

No obstante, aclaró que la aprobación del evento no significa que su uso sea inmediato en el campo. Primero se deberá trabajar en la incorporación de la tecnología en semillas adaptadas a las condiciones de suelo y clima del país, además de realizar validaciones en campo.

En ese sentido, Anapo anunció que comenzará evaluaciones en la próxima campaña de invierno en alianza con Bioseres de Argentina y con el Instituto de Biotecnología del Paraguay.

Hernández indicó que, si los resultados son favorables, la primera variedad de soya con tecnología HB4 podría liberarse el próximo año en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play