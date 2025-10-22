La cosecha de 350.000 hectáreas de soya está en riesgo por falta de diésel en el norte cruceño

La escasez de diésel está poniendo en jaque la cosecha de 350.000 hectáreas de soya en el norte integrado de Santa Cruz. Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertan que los productores no están accediendo a la cantidad suficiente de combustible, lo que podría afectar la seguridad alimentaria del país.

El presidente de Anapo, Jaime Hernández, explicó que la situación afecta tanto a pequeños como medianos y grandes productores, que enfrentan dificultades para culminar la campaña de invierno y preparar la siembra de verano, prevista entre octubre y diciembre.

“En la medida que se demore el abastecimiento de diésel se pone en riesgo la siembra de este millón y medio de hectáreas de soya, maíz y sorgo. Si no hay combustible, se reducirá el área de siembra, lo que significa menos alimentos, menos exportación y menos divisas para el país”, señaló Hernández.

Pérdidas millonarias

Anapo estima que las pérdidas económicas por la campaña de invierno rondan los $us 400 millones, pero advierten que el impacto sería aún mayor si no se garantiza la provisión de diésel para la próxima campaña de verano, que podría generar pérdidas superiores a $us 2.000 millones.

Productores piden acciones urgentes

El sector agropecuario demanda a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que priorice la provisión de diésel para los productores y reactive la logística de las cisternas móviles, paralizadas desde hace varias semanas.

“Pedimos que se asignen mayores cantidades de diésel ULS (Ultra Low Sulfur) para los medianos y grandes productores. Incluso pagando Bs 9 por litro, el combustible no está llegando en los volúmenes necesarios para cubrir la demanda”, añadió el titular de Anapo.

Los productores advirtieron que si la situación no mejora en los próximos días, la cosecha de soya de la campaña de invierno y la siembra de verano podrían sufrir un golpe irreversible, afectando no solo al sector agrícola, sino a toda la cadena productiva del país.

