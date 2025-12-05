Ministro Espinoza pide a Arce explicar el oro perdido, el déficit y la crisis de combustibles

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, difundió este viernes una opinión pública mediante su cuenta oficial de X bajo el titular 'El modelo económico de Arce: convertir el pan, el oro, los dólares y el combustible del pueblo en patrimonios familiares' en la que cuestiona la gestión económica del expresidente Luis Arce y sostiene que el país heredó “el periodo de mayor desajuste sostenido en cuatro décadas”.

El mensaje surge luego de que Arce criticara algunas de las decisiones asumidas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. En respuesta, Espinoza enumeró una serie de indicadores y hechos que, según él, explican el estado en el que recibió la economía.

Entre los puntos mencionados, el ministro afirmó que durante el mandato de Arce el país atravesó “el mayor desabastecimiento de combustibles de la historia reciente”, y recordó que auditorías iniciales en YPFB identificaron indicios de posibles irregularidades por más de 1.000 millones de dólares, aún bajo investigación.

Asimismo, Espinoza señaló que el exmandatario recibió la administración con 42 toneladas de oro en el Banco Central de Bolivia (BCB), pero al finalizar su gestión solo quedaban 22 toneladas, de las cuales 6 están comprometidas, lo que, según dijo, debilitó el patrimonio estratégico del país.

El ministro también atribuyó a la gestión de Arce un déficit fiscal acumulado de más de 30.000 millones de dólares, además de un deterioro de las reservas internacionales y un aumento de la inflación, a la que calificó como “la más alta desde la UDP”.

En su publicación, Espinoza aseguró que el Gobierno actual restableció la provisión de combustibles, estabilizó el tipo de cambio, regularizó pagos pendientes a gobernaciones y municipios, y logró que el riesgo país retrocediera a niveles previos a 2020, lo que, según el ministro, refleja una recuperación de la confianza externa.

Finalmente, el ministro pidió al expresidente Arce “explicar al país” el manejo de las reservas, el oro, las finanzas públicas, las empresas estatales y el abastecimiento de combustibles. Arce no se ha pronunciado aún sobre estos señalamientos.

