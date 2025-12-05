Lidia Patty declaró en la Fiscalía y es trasladada a celdas de la Felcc

El abogado Víctor Nina informó este viernes que su defendida, la exdiputada Lidia Patty, inició su declaración ante la Fiscalía en idioma quechua, aproximadamente al mediodía, en el marco de las investigaciones del caso Fondo Indígena. Posterior a su declaración fue trasladada a celdas de la Felcc.

“Está declarando en quechua y tenemos la audiencia de acción de libertad a las 3 de la tarde; vamos a esperar lo que la autoridad determine”, señaló Nina, quien destacó que Patty ejerce su derecho constitucional a declarar en su lengua originaria.

El abogado reiteró que la exlegisladora está colaborando plenamente con el proceso y pidió que se amplíen las investigaciones hacia exdirectores del Fondo Indígena, a quienes considera piezas clave para esclarecer los hechos. “Acá los que deberían ser convocados son los exdirectores. Depende del fiscal cualquier acto investigativo. Lidia Patty va a colaborar; los documentos están hablando por ella. Hay descargos, por tanto, verdad material sobre lo formal”, afirmó.

La audiencia de acción de libertad está prevista para la tarde de este viernes a las 15:00, mientras la Fiscalía continúa recabando declaraciones y documentación relacionada con el caso.

