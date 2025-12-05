Exjueza Claudia Castro acude a la Fiscalía y denuncia proceso injusto en caso de presunta organización criminal

La exjueza Claudia Castro se presentó este viernes ante la Fiscalía para prestar declaración dentro del caso conocido como “consorcio”, ampliado bajo el delito de organización criminal. Castro reafirmó su inocencia y cuestionó la legalidad del proceso en su contra, señalando además que permanece en detención preventiva pese a su delicado estado de salud.

La exautoridad judicial indicó que no tuvo participación en la elaboración de la acción ni de la resolución que se le atribuye. También denunció que el principal elemento utilizado para acusarla, un audio presentado por el abogado León, estaría manipulado.

“El proceso en mi contra es injusto, porque yo no he elaborado la acción, tampoco he elaborado la resolución, y el audio con el que el señor León me ha traído aquí y ha forzado mi detención está adulterado. He demostrado que el audio está adulterado. Ahora que voy a declarar se van a esclarecer todos los aspectos del caso de consorcio”, afirmó Castro en rueda de prensa.

Asimismo, cuestionó que las personas que, según ella, serían los verdaderos responsables del hecho investigado, no han sido imputadas ni cauteladas, pese a la gravedad del caso.

