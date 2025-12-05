¿Cómo tratar los quistes ováricos de forma segura?

Los quistes ováricos son una de las alteraciones ginecológicas más frecuentes. Se originan como estructuras en los ovarios que contienen líquido seroso o mucinoso y, en la mayoría de los casos, corresponden a quistes funcionales que aparecen como parte del ciclo ovárico normal.

Jaffet López, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) sostiene: “Los quistes son localizaciones propiamente en los ovarios de folículos que, pues crecen y que tienen contenido, en todo caso, ya sea seroso o mucinoso, pero que en la mayoría de los casos son funcionales”.

Según el académico, en Bolivia, la prevalencia de esta afección oscila entre el 7 y el 10%, y alrededor del 90% de los quistes son benignos. La identificación temprana y la correcta clasificación de estos quistes permiten definir un manejo seguro y evitar intervenciones innecesarias.

Los quistes simples o funcionales suelen medir menos de 6 cm, presentan contenido homogéneo y no muestran alteraciones estructurales importantes. Al ser parte del ciclo ovárico, tienden a resolverse espontáneamente en un periodo de dos a tres meses. En estos casos, el tratamiento conservador mediante anticonceptivos orales combinados es seguro y eficaz, pues disminuye la formación de nuevos quistes y facilita la resolución de los existentes.

Tratamiento médico para quistes simples

Los fármacos hormonales actúan inhibiendo la ovulación, lo que reduce la formación de nuevos quistes y favorece la resolución de los ya existentes, evitando la necesidad de intervención quirúrgica en la mayoría de los casos.

“Dentro de los estudios se ha podido revelar que los tamaños de estos quistes pueden llegar hasta seis centímetros, y pueden ser considerados funcionales. Quiere decir que en un tiempo de dos a tres meses van a desaparecer con los ciclos ováricos propiamente femeninos”, enfatiza López.

Los anticonceptivos orales combinados constituyen la opción menos invasiva y más utilizada para estos casos. Su uso inhibe la ovulación, reduciendo la formación de nuevos quistes y favoreciendo la desaparición de los ya presentes. Este tipo de manejo debe acompañarse de controles ecográficos periódicos, que permitan verificar su reducción progresiva y descartar signos de complejidad.

Este enfoque es considerado seguro y eficaz para quistes funcionales, permitiendo un control clínico estrecho mediante seguimiento para confirmar la disminución de tamaño o la desaparición de la lesión.

Cuándo el tratamiento quirúrgico es necesario

En contraste, los quistes complejos representan un escenario que requiere una evaluación más cuidadosa. Un quiste se considera complejo si mide más de seis centímetros, presenta irregularidades en la estructura, contenido heterogéneo o características que indiquen material hemático o sólido. Para estos casos, la clasificación O-RADS resulta fundamental, pues permite estimar el riesgo de malignidad y definir la conducta terapéutica.

“Cuando los quistes son ya complejos, quiere decir que en las imágenes se ha determinado que tienen un diámetro mayor a seis cm, una pared engrosada e irregular con tabiques y un contenido que ya no es anecoico. Esta situación hace ver que el quiste es complejo y por tanto requiere valoración según la clasificación O-RADS y puede ser parte de una extirpación quirúrgica”, explica el académico.

Estas alteraciones estructurales implican un riesgo potencial mayor y no son indicativas de un proceso funcional simple. Por ello, los quistes complejos deben ser evaluados según clasificaciones especializadas, como la clasificación de O-RADS, que permite estimar el riesgo de malignidad y determinar la conducta terapéutica más adecuada.

En muchos casos, los quistes complejos requieren cirugía, ya sea mediante extirpación del quiste o, en situaciones específicas, una ooforectomía parcial (cirugía para extirpar uno o ambos ovarios). La cirugía no solo cumple un rol terapéutico, sino también diagnóstico, ya que la anatomía patológica permite definir la naturaleza exacta del quiste y descartar malignidad.

Es importante destacar que el tratamiento quirúrgico no solo tiene fines terapéuticos, sino también diagnósticos, ya que la anatomía patológica del quiste permite confirmar su naturaleza y descartar malignidad. En contraste, el tratamiento médico hormonal se reserva exclusivamente para quistes simples o funcionales, dado que no aporta beneficio en lesiones con características complejas o sospechosas.

Seguimiento y prevención de recurrencias

El seguimiento adecuado es esencial para garantizar un manejo seguro. Además, la evaluación ecográfica juega un papel central en la toma de decisiones, permitiendo individualizar el manejo según el tipo de quiste, el riesgo asociado y las condiciones clínicas de cada paciente.

Estudios recientes, como el publicado en 2024 por la revista médica Cochrane, señalan que los anticonceptivos orales pueden revertir quistes funcionales dentro de las primeras ocho a diez semanas. Por ello, se recomienda observar por hasta tres meses antes de considerar un cambio de tratamiento, siempre que no existan signos que sugieran complejidad.

La distinción precisa entre estos tipos de quistes es crucial para optimizar los resultados clínicos, minimizar riesgos y preservar la salud reproductiva de la paciente. El tratamiento de los quistes ováricos debe ser personalizado y sustentado en criterios ecográficos claros.

Quistes simples: responden bien al manejo hormonal y rara vez requieren cirugía.

Quistes complejos: ameritan estudios especializados y, frecuentemente, intervención quirúrgica.

La clave de un tratamiento seguro es diferenciar correctamente el tipo de quiste y mantener un seguimiento clínico adecuado, asegurando que cada paciente reciba un manejo individualizado, eficaz y preservador de su salud reproductiva.