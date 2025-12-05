El vehículo fue finalmente remolcado con un tractor, poniendo fin a una situación que pudo derivar en un accidente mayor.
05/12/2025 12:06
Una camioneta quedó atrapada y fue arrastrada parcialmente por las aguas del río Piraí en la localidad de Jorochito, cerca de la entrada a la Comunidad La Elvira, mientras se dirigía hacia Huaracal.
El incidente ocurrió cuando el vehículo intentaba cruzar el río, cuyo caudal aumentó debido a recientes lluvias. Gracias a la rápida intervención de la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR), y con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas del GAMET, se logró rescatar la camioneta sin que se reportaran heridos.
El vehículo fue finalmente remolcado con un tractor, poniendo fin a una situación que pudo derivar en un accidente mayor.
A continuación, el video:
