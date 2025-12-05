Una camioneta quedó atrapada y fue arrastrada parcialmente por las aguas del río Piraí en la localidad de Jorochito, cerca de la entrada a la Comunidad La Elvira, mientras se dirigía hacia Huaracal.

El incidente ocurrió cuando el vehículo intentaba cruzar el río, cuyo caudal aumentó debido a recientes lluvias. Gracias a la rápida intervención de la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR), y con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas del GAMET, se logró rescatar la camioneta sin que se reportaran heridos.

Vehículo arrastrado por las aguas del río Piraí. FOTOS: RRSS.

El vehículo fue finalmente remolcado con un tractor, poniendo fin a una situación que pudo derivar en un accidente mayor.

A continuación, el video:

