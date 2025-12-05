Cotoca se prepara para recibir a miles de peregrinos este 7 de diciembre

La radicional romería a Cotoca se realizará este domingo 7 de diciembre y el municipio ya se prepara para recibir a miles de devotos y visitantes.

A partir de las 17:00, se cerrará el tráfico vehicular desde el cuarto anillo de la Virgen de Cotoca y más de 700 uniformados garantizarán la seguridad durante la jornada.

Durante estos días previos, el mercado central del municipio se convierte en un punto de encuentro para quienes visitan a la Virgen.

Allí, una réplica de la Mamita de Cotoca da la bienvenida a los visitantes, mientras que los comerciantes ofrecen una amplia variedad de productos gastronómicos y artesanales.

Entre las delicias locales se encuentran arepas, sonso, patasca, locrito, pacumutos, majaditos de pato, gallina o charque, chicha, suspiros, jaleas y cuñapé.

Los precios son accesibles: la arepa y el sonso cuestan 7 bolivianos, el majadito de pato 30 bolivianos y la patasca 15 bolivianos.

Los comerciantes invitan a todos a disfrutar de la gastronomía y las artesanías típicas después de visitar la iglesia, destacando que este encuentro no solo celebra la fe y la devoción, sino que también dinamiza la economía y el turismo local.

