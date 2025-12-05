TEMAS DE HOY:
Policial

“Me han aprehendido, no sé por qué”, dijo Patty tras ser aprehendida

La exdiputada tenía que brindar su declaración por presuntas irregularidades detectadas en el Fondo Indígena, pero quedó aprehendida.

Red Uno de Bolivia

05/12/2025 9:24

Foto: APG

La exdiputada Lidia Patty fue aprehendida a las 08:30 de este viernes en la ciudad de El Alto cuando se dirigía a prestar su declaración por las supuestas irregularidades en proyectos de hortalizas y tomates del Fondo Indígena.

Patty mostró se mostró sorprendida cuando fue interceptada por agentes de la Fiscalía. Al llegar al Ministerio Público, estas fueron sus declaraciones ante la prensa.

“Me han notificado, estaba yendo a declarar como tenía citación, pero me han aprehendido, no se por qué”, declaró Patty.

Patty está investigada por haberse beneficiado, supuestamente, con 700.000 bolivianos, monto que salió del presupuesto que se había destinado para ocho proyectos del Fondo Indígena. 

