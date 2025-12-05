Lidia Patty es aprehendida por la Policía; hoy debía declarar por el caso Fondo Indígena

El día en que tenía que prestar su declaración en el Ministerio Público por la investigación por presunta corrupción en ocho los proyectos del Fondo Indígenas, la exdiputada Lidia Patty fue aprehendida por la Policía.

Patty está investigada por haberse beneficiado, supuestamente, con 700.000 bolivianos, monto que salió del presupuesto que se había destinado para ocho proyectos que presentaban un avance físico del solo el 50%, pero que ya había recibido una financiación del 80% de los desembolsos que hacía el ex Fondo Indígena, caso por el que tiene una orden de aprehensión.

Patty, fue aprehendida por la Policía cuando se dirigía hacia el Ministerio Público para brindar su declaración, acompañada con una bandera de la wiphala, incluso cuando ingresaba a dependencias de la Fiscalía se desvaneció.

“Me han notificado para declarar, venía a declarar como tenía citación, pero me han aprehendido. Estoy aquí para defenderme, todo es mentira”, dijo Patty en un breve contacto con la prensa en La Paz.

Ayer el Comité Cívico pro Santa Cruz pedía a la Policía que ejecute la orden de aprehensión que pesaba contra Patty; sin embargo, demandaba que también sean investigadas otras personas que estuvieron relacionadas con este caso que causó un daño económico al país.

En julio de 2025, más de una década después de destaparse el escándalo del Fondo Indígena, la Fiscalía presentó la acusación formal contra 15 personas, entre exfuncionarios y dirigentes, quienes enfrentan penas de hasta ocho años de prisión.

