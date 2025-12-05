Hallan a las tres niñas de 10, 7 y 5 años que fueron reportadas como desaparecidas en Santa Cruz

La noche de este jueves se activó un operativo de búsqueda para localizar a tres niñas, de 10, 7 y 5 años, que habían sido reportadas como desaparecidas en Santa Cruz. La búsqueda se extendió por aproximadamente 10 horas y mantuvo en alerta a vecinos y familiares.

Las menores fueron encontradas alrededor de la medianoche, en buen estado de salud. La madre, visiblemente angustiada durante las horas de búsqueda, relató lo ocurrido.

“Se perdieron. Una tiene 10 años, es hija de un ayudante; la otra tiene 7 años y la otra 5. A mí no me pidieron permiso, ellas habían salido a la venta y se perdieron en cuestión de minutos”, contó la progenitora de dos de las niñas.

La madre explicó que se encontraba cocinando cuando notó que las pequeñas no estaban en la vivienda. Con ayuda de vecinos, la familia accedió a cámaras de seguridad en las que se observa a las niñas salir de la casa, lo que permitió activar la búsqueda rápidamente.

La desaparición movilizó a todo el vecindario, que se sumó a los rastrillajes. Finalmente, las niñas fueron halladas sanas y salvas.

“Gracias a Dios aparecieron mis niñas. Las llevó la niña más grande, y estaban atrás de la casa de la niña en una biblioteca”, informó la madre, aliviada tras el reencuentro.

