“Tenía heridas de proyectil”: revelan detalles del hallazgo del ciudadano peruano secuestrado y asesinado

El comandante de la Policía en Ichilo, coronel Efraín Gutiérrez, relató este viernes en entrevista con Red Uno los primeros detalles del operativo que permitió ubicar el cadáver del ciudadano peruano, secuestrado el domingo en la comunidad de Enconada, municipio de San Juan, provincia Ichilo; el mismo fue hallado sin vida el jueves en el kilómetro 27 de la Faja Norte.

“El cuerpo presentaba lesiones, tenía la cabeza cubierta y también heridas de proyectiles de armas de fuego”, informó Gutiérrez.

Tras el levantamiento legal del cadáver, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial, donde el hermano de la víctima, recién llegado al país, realizó el reconocimiento formal.

La autoridad policial señaló que la autopsia no pudo efectuarse de inmediato debido a que la requisa del lugar del hallazgo se extendió por varias horas y concluyó en la madrugada. Por ello, el procedimiento forense se realizará durante esta jornada.

La familia del fallecido se mostró consternada. Su exesposa y su hija manifestaron no tener información previa sobre el hecho.

“Refirieron que recibieron llamadas hasta el día martes; después estuvieron esperando, pero ya no se comunicaron. Ellas intentaban reunir el dinero que pedían los secuestradores”, explicó el jefe policial.

Según los antecedentes, la víctima, identificada como Alexander Calle Juárez, fue raptada alrededor de las 8:00 por al menos cinco sujetos que irrumpieron en su domicilio usando chalecos similares a los de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y con el rostro cubierto.

Para amedrentar a la familia, los secuestradores realizaron disparos antes de llevarse a Calle. Exigieron un rescate de Bs 200.000.

De momento, la Policía continúa con las investigaciones y realiza la triangulación de llamadas para identificar a los responsables. El caso permanece en pleno proceso de indagación.

Mira la programación en Red Uno Play