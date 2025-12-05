Enfrentamiento en Colcapirhua por basura: Alcalde acusa a dirigente de liderar “acciones violentas”

El municipio de Colcapirhua vivió una jornada de violencia este jueves, con enfrentamientos entre funcionarios municipales y comunarios que mantienen bloqueado el acceso al botadero desde hace más de una semana. El conflicto se desató tras un intento de desbloqueo, que resultó en más de 20 personas heridas, una de ellas en terapia intensiva.

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, responsabiliza directamente a un dirigente e identifica intereses económicos detrás de la protesta, al tiempo que criticó duramente a la Policía por incumplir una orden judicial.

Intereses personales y violencia vándalica

La autoridad señaló al sindicato agrario Cotapachi como el responsable de la violencia, pero enfatizó que no existe una demanda social o un requerimiento legítimo de los habitantes de su municipio. Afirmó que detrás de la protesta existen intereses particulares:

"Esta jornada violenta es por personas que persiguen intereses personales ajenas al municipio... Son intereses personales de sectores ante la clausura que se ha realizado y a las medidas precautorias que ha puesto el Tribunal Agroambiental de Sucre".

El burgomaestre identificó de manera directa al dirigente Lucio Padilla en los actos vandálicos. "Claramente, yo lo he identificado al dirigente Lucio Padilla en esas acciones violentas, vandálicas y atentando contra la vida de las personas, son grupos de choque preparados", declaró, agregando que Padilla es reincidente y que ya existe una demanda formal previa en su contra por un acto similar.

Colcapirhua al límite y críticas a la policía

El bloqueo esté afectando a más de 70.000 habitantes, provocando problemas de basura en las calles, escuelas y, de manera crítica, el acumulamiento de residuos bioinfecciosos en hospitales. Uno de los vehículos atacados era justamente el camión que recoge estos desechos.

La preocupación central del alcalde se centró en la inacción policial, a pesar de existir una orden judicial.

"La acción popular dice bien claramente que la Policía Boliviana debe intervenir de manera inmediata ante cualquier bloqueo que existe en las vías del acceso al botadero... Lamentablemente, no cumple estas acciones constitucionales", dijo.

El alcalde informó que se enviaron notas a la Policía desde el 26 de noviembre, pero la única respuesta fue la falta de efectivos. Finalizó responsabilizando por los actos violentos a las autoridades que no actuaron, señalando el caso de la persona herida de gravedad: "Hay una persona que tenemos está en terapia intensiva en este momento, justamente por la acción vandálica, ha recibido golpes en la cabeza, con palos, con cadenas", agregó.

