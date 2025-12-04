Viceministra Barrientos: "regiones deben generar recursos y no depender del Estado"

Con el objetivo de consolidar las autonomías departamentales y municipales, el gobierno de Rodrigo Paz presentó una nueva visión del Estado y de la descentralización, marcada por un modelo autonómico “asimétrico” que permitirá a las regiones generar sus propios recursos y reducir la dependencia del Estado central.

El Consejo Nacional de Autonomías, cuya primera reunión se realizará el próximo 16 de diciembre, contará con la presencia del presidente Paz, ministros de la Presidencia, Planificación del Desarrollo, Medio Ambiente, Economía y Finanzas, así como representantes de la Asociación de Municipios, autoridades de la autonomía indígena campesina y delegados de la región autónoma del Gran Chaco.

En entrevista en Que No Me Pierda (QNMP), la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, destacó que este modelo responde a la necesidad de tratar a cada región según sus condiciones y capacidades, dejando atrás lo que calificó como un “secuestro del proceso autonómico” por parte del anterior gobierno.

Barrientos subrayó que la autonomía real requiere un Estado regulador, enfocado en garantizar servicios básicos como agua, salud y educación, mientras que la generación de empleo y riqueza recaerá en la iniciativa privada y la producción local.

“Queremos construir una Bolivia distinta, basada en la escucha activa y en la corresponsabilidad entre el Estado y las regiones”, afirmó Barrientos. Explicó que la ejecución de los estatutos autonómicos existentes será revisada para asegurar que no queden “solo en papel”, y que se apoyará a los departamentos que aún no cuentan con ellos para que implementen un desarrollo territorial real.

En relación con la situación actual de las autonomías, denunció que “la autonomía ha sido secuestrada por el MAS y su herramienta de secuestro ha sido la Ley Marco de Autonomías que ha tutelado el proceso autonómico”. Sin embargo, señaló que el Gobierno busca cambiar esa dinámica: “Hoy día el presidente Paz va a cambiar esa dinámica. Nuestra lógica es vengan y vamos a construir juntos, en condición de pares”.

Además, añadió que la presencia del Estado se centrará en garantizar servicios básicos, mientras que las regiones podrán generar sus propios recursos: “No se trata de repartir la plata, sino de permitir que las regiones generen sus propios recursos y no dependan del asistencialismo del Estado central”.

El Consejo Nacional de Autonomías se plantea no solo como un espacio de coordinación, sino como una instancia de diálogo en condiciones de igualdad entre el Gobierno central y las regiones.

El modelo propuesto por el gobierno de Rodrigo Paz busca una distribución 50-50 de los recursos entre el nivel central y los gobiernos regionales, con el objetivo de construir un país más descentralizado, equitativo y orientado al desarrollo sostenible.

