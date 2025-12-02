Álvaro Ríos plantea reestructuración de YPFB y eliminación de subsidios

La reciente ola de allanamientos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de investigaciones por presunta corrupción y desvío de combustible, ha sacudido al país.

En medio de este escenario, el exministro de Hidrocarburos y analista Álvaro Ríos advirtió sobre la necesidad de una reestructuración profunda de la estatal petrolera y de políticas energéticas más sostenibles.

Ríos señaló que la corrupción en YPFB no es un fenómeno reciente: “Era un secreto a voces que dentro de YPFB se había instalado mucha corrupción a todo nivel. Es una empresa que ha manejado muchísimo dinero, pero ha sido manoseada políticamente y no ha trabajado como cualquier empresa que busca eficiencia y rentabilidad”.

Según el experto, la empresa enfrenta actualmente un cuadro crítico: múltiples unidades improductivas, exceso de empleados y dependencia de importaciones de combustible. “La YPFB del 2025 es comparable a la Comibol de 1985. Si no hacemos algo, se va a arrastrar y comprometer toda la economía del país”, aseguró.

Ríos enfatizó que, ante la falta de producción interna y la presión sobre el abastecimiento, la eliminación de subsidios es clave.

“No solo se nos va combustible por contrabando, sino que hay corrupción interna. Es hora de sincerar el sector energético, reducir subsidios y permitir que el sector privado tenga un rol preponderante en el abastecimiento”, explicó.

Además destacó la urgencia de una nueva Ley de Hidrocarburos y de un plan de exploración robusto para garantizar la producción futura. Según Ríos, de no tomar medidas, Bolivia podría enfrentar restricciones en gas natural y GLP hacia 2028, con necesidad de importaciones millonarias que el país difícilmente podría financiar.

Sobre la reestructuración de YPFB, recomendó auditar todas sus unidades —refinación, plantas de GNL, logística y transporte—, cerrar las que no tengan proyección y reducir el tamaño de la estatal, siguiendo un modelo similar al aplicado por Víctor Paz con la Comibol.

“Tenemos un monstruo de 10 o 15 cabezas que no nos lleva a ningún lado. La estatal debe enfocarse en producción, refinación y transporte eficiente, no en importar combustible”, subrayó.

Mira la programación en Red Uno Play