Abogado pide cárcel para "clan familiar" acusado por reventa de harina en la red de corrupción de Emapa

El caso de presunta corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) escaló este lunes con la aprehensión del dirigente panificador Rubén Ríos y su hijo, Ricky Ríos, quienes son acusados de conformar un clan familiar para negociar ilícitamente con la harina subvencionada.

El abogado del denunciante, Eduardo León, brindó detalles cruciales de la investigación, la cual vincula al clan Ríos directamente con el exgerente de Emapa, Franklin Flores, actualmente prófugo de la justicia.

El "clan familiar" y la reventa ilegal

León afirmó que la aprehensión de una exgerente de Emapa la semana pasada proporcionó elementos clave para destapar el mecanismo del negociado.

"Se ha podido establecer elementos muy importantes como que este señor Rubén Ríos y su hijo Ricky Ríos y otras personas conformaron un clan familiar, cuyo clan familiar tenía por propósito no solamente la reventa de los productos a Emapa, sino que ellos compraban de Emapa a bajo precio, embolsaban en otras bolsas, si vale el término, y lo volvían a vender a Emapa", dijo.

Según el abogado, las irregularidades no se limitaron a la harina, sino que también involucran la manteca y la levadura. León agregó que el clan actuaba de manera "totalmente ordenada", usando una empresa unipersonal para consumar el delito y con lazos directos con las autoridades de Emapa.

"Se tiene todos los elementos para poder acreditar que aquí ha habido una familia que ha organizado criminalmente sus propósitos y ha tenido el lazo directo con Franklin Flores y la parte que con él trabajaba de manera íntima dentro de Emapa", detalló.

Rubén Ríos y su hijo Ricky se acogieron a su derecho al silencio tras presentarse ante la Fiscalía y fueron aprehendidos para ser puestos a disposición del juez.

El abogado del denunciante también dirigió duras críticas a la justicia tras la audiencia cautelar de otra funcionaria involucrada.

"Estamos indignados y al mismo tiempo preocupados y toda la población tiene que estar así porque no puede ser que los jueces cometan este tipo de irregularidades... dando detención domiciliaria a los involucrados, bajo argumentos totalmente prevaricadores", afirmó.

León lamentó que en el caso de la exgerente, el juez de turno se apartara del requerimiento fiscal de detención preventiva, optando por una detención domiciliaria y una fianza que, a su juicio, "los corruptos pagan fácilmente para obtener su libertad".

Finalmente, el abogado anunció que para el caso de Rubén Ríos y Ricky Ríos solicitarán detención preventiva por seis meses, y advirtió sobre posibles maniobras: "Cuidado que aquí nos salgan con el hecho de que se haya negociado la libertad del hijo para que el padre pueda cargarse toda esta responsabilidad".

