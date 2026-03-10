Un hombre fue encontrado sin vida flotando en una laguna de la comunidad Hierba Buena Militar, en el municipio de Mairana, provincia Florida del departamento de Santa Cruz.

El hallazgo se produjo luego de que comunarios alertaran a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el agua. Tras recibir el reporte, efectivos policiales se trasladaron al lugar y realizaron el rescate del cadáver.

El comandante de la Policía de la provincia Florida, Luis Alberto Solares, informó al portal Red Valles Radio y TV, que al llegar al lugar se confirmó la presencia de una persona de sexo masculino sin signos vitales al interior de la laguna.

Según explicó la autoridad policial, el cuerpo presentaba rigidez cadavérica y se encontraba flotando, características que sugieren que el fallecimiento habría ocurrido aproximadamente 12 horas antes del hallazgo.

“Se puede verificar un cuerpo sin vida por muerte de ahogamiento al interior de la laguna. Procedimos al rescate con efectivos policiales y ayuda de trabajadores de la propiedad”, indicó Solares.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima tendría entre 30 y 35 años de edad. Sus datos personales serán confirmados posteriormente mediante entrevistas con familiares y personas cercanas.

Comunarios de la zona señalaron que el hombre era conocido en el lugar, ya que trabajaba desde hace tiempo en la comunidad y era apodado “Quiru”. Según relataron, el hombre habría sido visto por última vez el día anterior.

Don Cecilio, uno de los comunarios, contó que el cuerpo fue descubierto cuando otro trabajador regresó de revisar el ganado y observó algo extraño en la laguna.

“Miró hacia la laguna y lo vio flotando en el agua. Nos dio la alerta y vinimos a ver. Llamamos a la Policía para que haga el levantamiento y lo lleve para su autopsia de ley”, relató.

Asimismo, el comunario indicó que al mediodía del día del hallazgo lo estaban buscando para darle comida, momento en que se percataron de que el hombre se encontraba en el agua.

De manera preliminar, vecinos señalaron que el hombre habría estado enfermo con dengue, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente, que permitirá determinar las causas exactas del fallecimiento.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

