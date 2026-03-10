“No es primera vez”: el dramático relato del hombre atacado por su expareja

Un hombre de 29 años fue dado de alta luego de haber sufrido una brutal agresión presuntamente perpetrada por su expareja, un hecho que ahora es investigado por la Policía como tentativa de homicidio.

La víctima, identificada como Luis F., relató en contacto con Notivisión de Red Uno que todavía se encuentra con fuertes dolores producto del ataque.

“Me siento muy mal, me duele mucho la cabeza, me duele todo el cuerpo”, expresó el joven, quien logró sobrevivir a la violenta agresión.

Según su testimonio, el ataque ocurrió cuando la mujer ingresó a su vivienda y comenzó a agredirlo. Luis recuerda que todo sucedió de manera repentina.

“Recuerdo que ella se bardeó mi casa y se entró. Intenté entrarme, me resbalé y cuando me di la vuelta me dio con algo en la cabeza. Aun así, seguía atacándome en el piso”, relató.

El joven aseguró que no sería la primera vez que su expareja lo agredía, señalando que anteriormente ya había sufrido episodios de violencia.

“Siempre era a la mala, a golpearme en la cabeza, no es primera vez que pasa”, afirmó.

Consultado sobre si en algún momento presentó una denuncia ante la Policía por estos hechos, Luis respondió que no había formalizado ninguna acusación previa.

Tras el ataque, el joven logró escapar del lugar para pedir ayuda.

“Exijo justicia. Se robó mis cosas, que me las devuelva. Mi celular se lo llevó. Dijo que me iba a matar. Gracias a Dios pude huir, solo llegué a una esquina y me desmayé”, contó.

Actualmente, la presunta agresora se encuentra prófuga, mientras las autoridades investigan el caso para determinar responsabilidades en este hecho que es investigado como tentativa de homicidio.

Mira la programación en Red Uno Play