Habilitan circulación parcial en la ruta Entre Ríos – Palos Blancos tras derrumbe

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se logró habilitar la circulación por un carril en la ruta Entre Ríos – Palos Blancos, luego de que un derrumbe afectara la vía a la altura del sector Zapallar (Sereré).

Tras registrarse el deslizamiento, la entidad activó de inmediato su protocolo de atención de emergencias, desplazando personal técnico especializado y maquinaria pesada al lugar para intervenir en la zona afectada.

Paso controlado mientras continúan los trabajos

Gracias a la rápida intervención de las brigadas, se logró restablecer el tránsito vehicular de manera parcial, habilitando un carril para permitir el paso controlado de vehículos.

Mientras tanto, los equipos técnicos continúan ejecutando trabajos intensivos de limpieza de la plataforma y estabilización del terreno, con el objetivo de recuperar completamente la transitabilidad en la vía.

Recomiendan circular con precaución

La ABC recomendó a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal desplazado en el sector, para evitar incidentes mientras se desarrollan las labores de emergencia.

Los trabajos se realizan en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, en el marco de las acciones destinadas a garantizar la conectividad vial y la seguridad de los usuarios.

