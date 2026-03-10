¿En cuánto está el dólar paralelo en Bolivia este martes? Así se mueve la cotización

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este martes 10 de marzo una variación respecto al cierre de la jornada anterior, de acuerdo con datos difundidos por plataformas digitales que monitorean este segmento.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,50 para la compra y Bs 9,46 para la venta, valores que se mantienen cercanos a los registrados en la jornada previa.

El lunes, el mismo sitio reportaba Bs 9,50 para la compra y Bs 9,47 para la venta al cierre nocturno, por lo que el movimiento de este martes refleja un leve ajuste en la cotización de venta.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras aproximadamente cada 15 minutos, reporta Bs 9,46 para la compra y Bs 9,46 para la venta.

En la jornada anterior, esta plataforma había cerrado con Bs 9,49 para la compra y Bs 9,47 para la venta, lo que también muestra una variación en los valores reportados.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la divisa.

Mira la programación en Red Uno Play