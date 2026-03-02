Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 2 de marzo en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano cerró la jornada de este lunes 2 de marzo con una cotización que se consolida por encima de la barrera de los 9 bolivianos, mostrando ligeras variaciones entre la apertura y el cierre de la tarde.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera finalizó el día situándose en Bs 9.06 para la compra y Bs 9.04 para la venta. Esta plataforma registró un inicio de jornada a las 6 de la mañana con Bs 9.06 para la compra y Bs 9.03 para la venta, alcanzando su punto más alto al mediodía con una cotización de Bs 9.07 para la compra y Bs 9.05 para la venta.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que realiza actualizaciones en tiempo real, reportó cifras ligeramente más bajas al finalizar la tarde, ubicando la divisa en Bs 9.03 para la compra y Bs 9.04 para la venta. El comportamiento de este indicador durante el día mostró un arranque temprano de Bs 9.04 para la compra y Bs 9.01 para la venta, escalando a mitad de la jornada hasta los Bs 9.06 para la compra y Bs 9.05 para la venta, antes de estabilizarse en los valores de cierre reportados.

Estos movimientos en el mercado informal reflejan la persistente demanda de divisas en el país, manteniendo una brecha significativa respecto al tipo de cambio oficial. Mientras algunos portales muestran una tendencia hacia la estabilidad sobre los Bs 9.03, otros aún registran operaciones cercanas a los Bs 9.07 en horarios de mayor flujo comercial, marcando la pauta de las transacciones fuera del sistema financiero regulado.

Mira la programación en Red Uno Play