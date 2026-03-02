El fuego cruzado entre Estados Unidos-Isarel e Irán no solo mantiene en alerta a la comunidad internacional, sino que también comenzó a impactar en el mundo del fútbol. En las últimas horas surgieron versiones sobre una posible baja de la Selección de Irán del Mundial 2026, ya sea por decisión propia en señal de protesta o por una eventual descalificación, como ocurrió con Selección de Rusia en la edición anterior.

Aunque por el momento no existe confirmación oficial, el reglamento de la FIFA establece que “si una asociación participante se retira o es excluida, el Consejo FIFA decidirá sobre su sustitución”. Debido a que el sorteo ya fue realizado y los cupos por confederación deben respetarse, el reemplazante tendría que surgir de las Eliminatorias asiáticas.

En ese escenario, la Selección de Irak sería la principal beneficiada. Por su posición en el ranking asiático, Irak fue habilitada para disputar el repechaje intercontinental y esperaba por el ganador del cruce entre la Selección de Bolivia y la Selección de Surinam. Sin embargo, si Irán se baja del certamen, Irak clasificaría de manera directa a la fase de grupos.

De concretarse esa situación, Irak ocuparía el lugar de Irán en el Grupo G, junto a las selecciones de Selección de Bélgica, Selección de Egipto y Selección de Nueva Zelanda. A su vez, el puesto vacante en el repechaje intercontinental sería ocupado por la Selección de Emiratos Árabes Unidos, que perdió la final asiática de clasificación al repechaje justamente frente a Irán.

De esta manera, una eventual salida iraní modificaría por completo el panorama clasificatorio y también tendría impacto directo en Bolivia, ya que Emiratos Árabes Unidos pasaría a esperar al ganador del duelo entre la Verde y Surinam en la repesca rumbo a la Copa del Mundo.

