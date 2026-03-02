Las plantas medicinales celebran su relevancia coincidiendo con el fenómeno ‘Hamnet’

Escaramujo, hierba de pino, ruibarbo, tomillo, romero, valeriana… La película ‘Hamnet’, nominada a ocho premios Oscar, ha renovado la mirada sobre el uso de las plantas medicinales y aromáticas precisamente el año en el que el Día Mundial de la Vida Silvestre, el 3 de marzo, se dedica a estas especies.

Naciones Unidas y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), impulsoras de la conmemoración, ponen así el foco sobre el papel que tienen estas plantas «en la conservación de la salud, el patrimonio natural y los medios de subsistencia».

Especies como las que Agnes Shakespeare emplea para aliviar las dolencias en ‘Hamnet’, cuya trama transcurre en torno a 1596, son las mismas que hoy, en 2026, constituyen la fuente principal de alimentación e ingresos de una de cada cinco personas en el mundo.

En los países en desarrollo, además, «el 70 % – 95 % de la población depende de la medicina tradicional para la atención primaria de salud» y estas plantas forman la base de su atención médica, recuerda CITES.

Además, siguen siendo básicas para la producción de productos farmacéuticos y contribuyen al desarrollo de las industrias cosmética, alimentaria y de artículos de lujo.

Pero unas 1.500 especies, más del 20 % de las utilizadas a nivel mundial con fines medicinales y aromáticos, se consideran en peligro de extinción «debido a la sobreexplotación, la pérdida de hábitats, el cambio climático y el comercio no regulado o ilegal».

El áloe feroz, con un uso muy extendido como cicatrizante, y la madera de agar, empleada en perfumería y cosmética, son las dos más comercializadas, tanto en su origen silvestre como de reproducción artificial.

‘Romero para el recuerdo’

Entre las muchas plantas que aparecen en ‘Hamnet’, el escaramujo es una fruta silvestre rica en vitamina C, el ruibarbo es un laxante natural y el romero es un analgésico de uso tópico al que también se le asocia con la mejora de la memoria. De ahí que el guion de ‘Hamnet’ incluya una frase que la tragedia shakesperiana ‘Hamlet’ pone en boca de Ofelia: ‘Hay romero, para el recuerdo’.

Una preocupación subrayada por CITES con motivo de esta jornada es la necesidad de que los ingresos generados por el ingente comercio mundial de este tipo de plantas se distribuya de forma equitativa y beneficie a las comunidades locales donde se cultivan.

La consultora Data Bridge Market Research estima que el mercado global de hierbas medicinales crecerá hasta 2032 a un ritmo del 11,16 % anual, hasta alcanzar los 447.000 millones de dólares.

Esperanza Nieto, dueña del herbolario más antiguo de Madrid, La Fuente, ha advertido también desde su pequeño negocio «un repunte» en el interés por estas plantas, aunque igualmente «una especulación brutal» en casos como el de la manzanilla, la más solicitada en su tienda, que se fundó en 1856 y entre cuyos clientes figuró Benito Pérez Galdós.

«La manzanilla se nos está yendo de España. La amarga no se consigue desde hace años. Al ver que subían los precios, alguien ha arrasado con los campos y las plantaciones se están sacando fuera. Lo que es nacional está a precios desorbitados», advierte.

Nieto señala que «antes la gente iba a los campos a recoger las plantas» y ahora «no solo es que esté prohibido, es que los campos comunales no existen, están privatizados».

Las especias

Las especias con las que cocinamos, dice, «son curativas todas». Porque «todo esto empezó», recuerda, «con la idea de que tu alimento sea también tu curación».

Esta herbolaria es muy partidaria de consumir las plantas medicinales en infusión, «porque es muy difícil una intoxicación y la planta te avisa si te estás pasando».

Esperanza ha visto ‘Hamnet’ y, sí, asegura que el romero sirve para estimular la memoria.

«Es muy bonito lo que dice del romero. Tiene tantas propiedades…. Las gitanas con su ramita de romero tienen toda una historia detrás. Mi madre lo llamaba el ginseng español, porque también da energía, limpia el hígado… Hay muchas variedades y siempre lo tenemos cerca», celebra.

