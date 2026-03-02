La creciente tensión entre Estados Unidos e Irán generó dudas en el ambiente futbolístico sobre un posible impacto en la Copa del Mundo 2026. Ante ese panorama, la FIFA optó por enviar un mensaje de serenidad y reafirmar que, por ahora, no existen cambios en la planificación del torneo.

Durante una conferencia de prensa en Cardiff, el secretario general del organismo, Mattias Grafström, explicó que la entidad analiza el contexto internacional, aunque evitó especulaciones.

“Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”, señaló en referencia a los hechos recientes.

Grafström dejó claro que el objetivo principal es garantizar el normal desarrollo del campeonato.

“Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando”, afirmó, descartando escenarios hipotéticos que alteren la organización.

La Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será la primera con 48 selecciones y la más extensa de la historia. Según el directivo, la coordinación con los gobiernos anfitriones es permanente y prioriza la seguridad.

“Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá). Todos estarán a salvo”, remarcó.

Por el momento, la postura institucional es firme: monitoreo constante del escenario global y continuidad en la planificación del evento, mientras el contexto internacional evoluciona.

