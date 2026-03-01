TEMAS DE HOY:
Deportes

Atención, tenemos el video: así fue el gol de Martins en su debut con Oriente

El Flecheiro convirtió desde el punto penal y desató el delirio de la hinchada verdolaga en el Tahuichi. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 18:00

Marcelo Martins tras su gol en su debut con Oriente Petrolero. Foto: Redes sociales del Club Oriente Petrolero.
Santa Cruz, Bolivia.

El regreso de Marcelo Martins tuvo todos los condimentos soñados y quedó registrado en imágenes. Las cámaras de Red Uno captaron el momento exacto en el que el delantero marcó su primer gol en su vuelta a Oriente Petrolero, esta vez ante Real Tomayapo.

Desde su ingreso, el Flecheiro se mostró participativo en el sector ofensivo, asociándose con sus compañeros, generando espacios y probando al arco defendido por Gonzalo Rehak. Aunque todavía no se encuentra al cien por ciento en lo físico, dejó en claro que su jerarquía sigue intacta.

El momento cúlmine llegó a los 97 minutos, cuando el árbitro sancionó penal para Oriente tras una falta en el área. Jorge Lovera tomó el balón y, en un gesto simbólico, se lo entregó a Martins para que ejecutara. Con serenidad y determinación, el goleador remató con potencia. Pese a que el arquero adivinó la dirección, el disparo fue inatajable.

El estadio explotó en aplausos y cánticos. Martins celebró con sus compañeros mientras la hinchada vibraba con un tanto que no solo significó un gol más en el marcador, sino el sello perfecto para un debut cargado de emoción en el Tahuichi.

