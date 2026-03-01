TEMAS DE HOY:
El Tahuichi ovaciona a Martins en un regreso cargado de emoción

Marcelo Martins volvió a pisar el césped del Tahuichi y recibió una ovación que estremeció el estadio. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 15:29

Marcelo Martins tras entrar en calentamiento con Oriente. Foto: Futbolcanal.
Santa Cruz, Bolivia.

La emoción se hizo sentir en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera cuando Marcelo Martins reapareció en el campo de juego con la camiseta de Oriente Petrolero. La transmisión oficial captó el momento exacto en el que el goleador ingresó al gramado vestido con un ponchillo verde, listo para cumplir con el calentamiento previo al partido.

Apenas pisó el césped, Martins levantó la mano para saludar a la hinchada refinera, que respondió con una ovación cerrada, aplausos y gritos que retumbaron en todo el escenario cruceño. La escena fue una de las más emotivas de la jornada, marcada por el reencuentro entre el ídolo y su gente.

Después de 22 años, el Flecheiro volvió a sentirse local en el Tahuichi. Con su garra, experiencia y olfato goleador, el histórico delantero reaviva la ilusión de todo un pueblo verdolaga que sueña con verlo nuevamente celebrar goles con la camiseta que lo vio nacer como profesional.

