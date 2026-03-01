TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE VIAL ACCIDENTE AÉREO Concejal Negrete

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El goleador ya está en movimiento: Martins inicia el calentamiento con Oriente

El delantero ya calienta en el césped del Ramón Tahuichi Aguilera junto a sus compañeros antes del duelo ante Real Tomayapo. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 15:05

Martins en calentamiento. Foto: Red Uno.

Escuchar esta nota

La escena que muchos esperaban ya es una realidad. Marcelo Martins salió al gramado del estadio Ramón Tahuichi Aguilera y comenzó el trabajo precompetitivo con el plantel de Oriente Petrolero, en la antesala del partido frente a Real Tomayapo.

El atacante se mostró activo y participó del tradicional juego en espacio reducido conocido como “el loco”, intercambiando pases en primera con sus compañeros y afinando detalles antes del inicio del encuentro. Su presencia en el campo generó inmediata reacción en las graderías.

Tras completar el calentamiento, Martins y el resto del equipo se acercaron a saludar a la hinchada que ya colmaba el escenario cruceño, en un gesto que reforzó el vínculo entre el goleador y la parcialidad verdolaga.

La expectativa es total mientras el Flecheiro vuelve a sentirse protagonista en el césped del Tahuichi, a minutos de un compromiso clave para el conjunto refinero.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD