El goleador ya está en movimiento: Martins inicia el calentamiento con Oriente

La escena que muchos esperaban ya es una realidad. Marcelo Martins salió al gramado del estadio Ramón Tahuichi Aguilera y comenzó el trabajo precompetitivo con el plantel de Oriente Petrolero, en la antesala del partido frente a Real Tomayapo.

El atacante se mostró activo y participó del tradicional juego en espacio reducido conocido como “el loco”, intercambiando pases en primera con sus compañeros y afinando detalles antes del inicio del encuentro. Su presencia en el campo generó inmediata reacción en las graderías.

Tras completar el calentamiento, Martins y el resto del equipo se acercaron a saludar a la hinchada que ya colmaba el escenario cruceño, en un gesto que reforzó el vínculo entre el goleador y la parcialidad verdolaga.

La expectativa es total mientras el Flecheiro vuelve a sentirse protagonista en el césped del Tahuichi, a minutos de un compromiso clave para el conjunto refinero.

