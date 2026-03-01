El ex City, Mangala, podría debutar hoy con Oriente y encender el Tahuichi

La expectativa crece en filas de Oriente Petrolero. Además del posible regreso de sus referentes, el equipo refinero podría contar esta tarde con la presencia en cancha del francés Eliaquim Mangala, quien tiene grandes opciones de disputar sus primeros minutos con la camiseta verdolaga.

Mangala, con pasado en el Manchester City, donde jugó la Premier League y la UEFA Champions League, además de haber defendido a la selección de Francia en un Mundial, fue presentado oficialmente en días recientes y ya trabaja a la par de sus nuevos compañeros.

El zaguero expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. Señaló que eligió Oriente por tratarse de un club con ambición y aseguró que confía en que el proyecto permitirá alcanzar objetivos importantes. Sus palabras elevaron la ilusión de la hinchada refinera.

El encuentro ante Real Tomayapo está programado para las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, escenario donde el público podría presenciar el estreno del defensor europeo en el fútbol boliviano.

