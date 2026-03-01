TEMAS DE HOY:
El ex City, Mangala, podría debutar hoy con Oriente y encender el Tahuichi

El ex defensor del Manchester City fue presentado días atrás y tiene altas probabilidades de sumar minutos esta tarde ante Real Tomayapo. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 14:20

Eliaquin Mangala llegando al Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Foto: Redes sociales del Club.
Santa Cruz, Bolivia.

La expectativa crece en filas de Oriente Petrolero. Además del posible regreso de sus referentes, el equipo refinero podría contar esta tarde con la presencia en cancha del francés Eliaquim Mangala, quien tiene grandes opciones de disputar sus primeros minutos con la camiseta verdolaga.

Mangala, con pasado en el Manchester City, donde jugó la Premier League y la UEFA Champions League, además de haber defendido a la selección de Francia en un Mundial, fue presentado oficialmente en días recientes y ya trabaja a la par de sus nuevos compañeros.

El zaguero expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. Señaló que eligió Oriente por tratarse de un club con ambición y aseguró que confía en que el proyecto permitirá alcanzar objetivos importantes. Sus palabras elevaron la ilusión de la hinchada refinera.

El encuentro ante Real Tomayapo está programado para las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, escenario donde el público podría presenciar el estreno del defensor europeo en el fútbol boliviano.

