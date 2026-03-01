Dos menores en estado crítico tras la tragedia aérea en El Alto

La tragedia aérea ocurrida el 27 de febrero en la ciudad de El Alto dejó entre sus víctimas más vulnerables a dos menores de edad que hoy luchan por su vida en unidades de terapia intensiva.

Uno de ellos, un niño de 12 años, permanece internado en terapia intensiva pediátrica tras ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. Su estado es delicado y el cuadro clínico se mantiene en reserva. De acuerdo con el reporte médico preliminar, el menor sufrió la pérdida de sus extremidades y continúa bajo monitoreo permanente.

Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto informaron que ya se activaron acciones para brindar apoyo integral a la familia.

“Apoyar a la familia en primera instancia, conocer el cuadro clínico que tiene este menor de 12 años y ya tenemos también el tema del progenitor para realizar las acciones correspondientes”, informó Cristian Chipana, director de la Defensoría de la Niñez de la Alcaldía de El Alto.

El padre del niño fue informado del diagnóstico, pero atraviesa además un profundo duelo ya que perdió a su esposa y a otro de sus hijos en el mismo accidente.

Una situación similar vive otro menor que se encuentra internado en el Hospital Corea, también en terapia intensiva. Personal de la Defensoría realiza gestiones para identificar plenamente a la familia y ofrecer acompañamiento psicológico y social.

Chipana reiteró el pedido urgente de donación voluntaria de sangre para garantizar la atención oportuna de los pacientes que continúan hospitalizados. Hospitales de la ciudad mantienen activos sus protocolos de emergencia mientras los equipos médicos luchan por estabilizar a los heridos más graves.

La tragedia no solo dejó cifras devastadoras, sino historias marcadas por el dolor y la resiliencia de familias que hoy enfrentan pérdidas irreparables y un futuro incierto.

