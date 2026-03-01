A tres días del siniestro en El Alto, avanzan peritajes y retiro de restos

A tres días del accidente del Hércules C-130, ocurrido el 27 de febrero en El Alto, continúan los trabajos de retiro de escombros y las investigaciones para determinar las causas del siniestro que dejó 22 fallecidos.

En la zona del impacto, maquinaria pesada y grúas avanzan en el levantamiento de la estructura de la aeronave. Volquetas trasladan restos metálicos, mientras efectivos policiales y militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) mantienen el control del perímetro.

La caja negra fue recuperada y será analizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Según se informó, el proceso técnico podría extenderse hasta seis meses para establecer con precisión los factores que derivaron en el impacto contra vehículos y viviendas cercanas al aeropuerto.

Equipos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizaron el levantamiento de restos humanos que quedaron en el sector. Este domingo se ejecuta un nuevo rastrillaje para asegurar la recolección de todo vestigio vinculado a la aeronave y a los vehículos afectados.

También se confirmó que la mayor parte del dinero transportado fue recuperado y trasladado a las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB). Sin embargo, continúan las tareas para retirar cenizas y restos de billetes incinerados.

La Fiscalía realizó allanamientos en viviendas cercanas para verificar denuncias sobre la presunta recolección de billetes. Varias casas permanecen con precintos oficiales.

Vecinos afectados relataron los daños sufridos. Una comerciante indicó que el avión impactó contra el vehículo de su hijo, estacionado en el garaje.

“Mi hijo había salido del auto en ese momento, gracias a Dios no le pasó nada”, relató.

Se prevé que el despliegue policial y militar disminuya en las próximas horas, una vez concluyan las tareas principales. Posteriormente, se repondrá la malla metálica del perímetro del aeropuerto y se evaluará la estructura de las viviendas afectadas.

El lugar permanece bajo custodia, convertido en escenario de una de las tragedias aéreas más graves registradas en el país en los últimos años.

Mira la programación en Red Uno Play