¿Quién tomará el control en Irán tras la muerte de Jameneí?

La muerte del líder supremo Alí Jameneí y la ofensiva militar de Israel y Estados Unidos abren un escenario incierto en la cúpula del poder iraní, que ahora debe redefinir su estrategia para preservar la estabilidad del régimen.

Tras el fallecimiento del ayatolá, el país quedó bajo la conducción de un triunvirato de transición, integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Gholamhosein Mohseni Ejei y el dignatario religioso Alireza Arafi.

Continuidad con ajustes

Analistas como Pierre Razoux, de la Federación Mediterránea de Estudios Estratégicos, consideran que el escenario más probable es la continuidad del régimen, aunque con nuevas reglas internas y posible reequilibrio de poder.

El sistema iraní contempla mecanismos de sucesión, por lo que la desaparición del líder supremo no implica automáticamente el colapso institucional. Sin embargo, la elección del próximo líder marcará la orientación futura del país.

Mayor peso de los Guardianes

Otra hipótesis apunta a un fortalecimiento de los Guardianes de la Revolución, fuerza clave en la estructura política y económica iraní. Algunos expertos plantean que el país podría avanzar hacia un esquema más militarizado, aunque sin abandonar completamente el componente religioso que define al sistema actual.

El ejército regular, con menor influencia política hasta ahora, podría desempeñar un papel si se produce una reconfiguración interna más profunda.

Una oposición fragmentada

En paralelo, la oposición se mantiene debilitada y sin liderazgo unificado. Figuras relevantes están encarceladas o en el exilio, mientras sectores disidentes carecen de una estructura capaz de disputar el poder.

Algunos analistas advierten que podrían emerger demandas regionales o étnicas, pero su capacidad de articulación sigue siendo limitada.

En este contexto, el futuro inmediato de Irán dependerá de la cohesión interna del régimen y de la capacidad de sus actores de gestionar la transición sin abrir una fractura mayor en el sistema político.

