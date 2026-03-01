“Antes de que sea irreparable”: el papa León XIV pide frenar la violencia en Oriente Medio

El papa León XIV urgió este domingo a “detener la espiral de violencia” en Oriente Medio e Irán, y advirtió que la crisis podría convertirse en una “vorágine irreparable” si no se retoma el camino del diálogo.

“Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte”, afirmó tras el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico.

El pontífice sostuvo que la estabilidad “solo” puede construirse mediante un “diálogo razonable, auténtico y responsable” y apeló a la responsabilidad moral de las potencias implicadas para frenar la escalada.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

Y agregó: «Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia», para acto seguido pedir oraciones por la paz.

Contexto de la crisis

El llamado se produce un día después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que dejó múltiples víctimas, entre ellas el ayatolá Ali Jameneí, tras 36 años en el poder.

Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió que responderán con una contundencia “nunca antes experimentada”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que atacarán con “una fuerza nunca antes vista” si Irán ejecuta represalias.

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos en Israel, mientras que también se reportaron acciones contra Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí.

Tras la muerte de Jameneí, se conformó un consejo interino integrado por el presidente Masud Pezeshkian, el ayatolá Alireza Arafi y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

