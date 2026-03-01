Inteligencia de EE.UU. ubicó a Jameneí y ajustó con Israel el momento del ataque

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría seguido durante meses los movimientos del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y compartido información clave con Israel antes del ataque que terminó con su muerte, según publicó este domingo The New York Times.

El diario, que cita fuentes cercanas a la operación, indicó que la agencia conocía los lugares de residencia y las rutinas del dirigente iraní.

Información sobre reunión en Teherán

De acuerdo con el reporte, la CIA supo que el sábado por la mañana se realizaría una reunión de altos cargos en un complejo vinculado a las autoridades iraníes, en el centro de Teherán.

“Más importante aún, la CIA se enteró de que el guía supremo debía estar presente”, señaló el periódico.

Estados Unidos habría compartido esa información con Israel y, según fuentes citadas por el medio, ambos países ajustaron el calendario del ataque.

Cambio de plan y ejecución

El plan inicial contemplaba un bombardeo nocturno. Sin embargo, el ataque se ejecutó finalmente a las 09:40 hora local (06:10 GMT) mediante misiles aire-tierra de largo alcance, cuyo modelo no fue identificado por el diario.

Tras el operativo, Irán lanzó ataques contra intereses estadounidenses en la región y contra otros países de Oriente Medio, en medio de una escalada de tensión.

