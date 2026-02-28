¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este sábado 28 de febrero en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo boliviano cerró este sábado 28 de febrero con variaciones marginales respecto a los valores observados en la mañana, en medio de la dinámica de oferta y demanda de divisas que caracteriza este segmento no oficial del mercado cambiario.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera finalizó la jornada con una cotización de Bs 9,05 para la compra y Bs 9,04 para la venta, mientras que en la mañana los valores oscilaban alrededor de Bs 9,03 para la venta y Bs 9,04 para la compra, reflejando una ligera variación en la demanda de billetes estadounidenses entre operadores informales.

Por su parte, la plataforma digital bolivianblue.net, que actualiza sus precios en tiempo real, presentó cifras ligeramente más conservadoras hacia el cierre de la tarde, con el dólar ubicado en Bs 9,04 para la compra y Bs 9,05 para la venta, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado paralelo frente a las cotizaciones de las primeras horas del sábado.

Mira la programación en Red Uno Play