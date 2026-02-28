TEMAS DE HOY:
Nacionales

BoA aclara que avión siniestrado en El Alto no es de la aerolínea

Boliviana de Aviación advirtió posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones mientras se restablecen las operaciones de Naabol.   

Juan Marcelo Gonzáles

27/02/2026 20:46

Foto: Avión de Boa (Archivo)
El Alto

Tras el accidente aéreo en El Alto, la Boliviana de Aviación aclaró que la aeronave involucrada no pertenece a su flota y advirtió posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones mientras se restablecen las operaciones.

El Aeropuerto Internacional de El Alto fue cerrado de manera temporal este viernes debido a un incidente registrado con una aeronave en pista, situación que obligó a suspender las operaciones aéreas y generó afectaciones en los vuelos programados desde y hacia la ciudad de El Alto.

Mediante un comunicado oficial, la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó que la aeronave involucrada en el incidente no pertenece a su compañía, pero el cierre del aeropuerto podría provocar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en sus itinerarios hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación.

“La aeronave involucrada no pertenece a nuestra compañía. Sin embargo, el cierre temporal del aeropuerto podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en algunos de nuestros vuelos”, señala el pronunciamiento de la aerolínea.

La empresa indicó que su equipo realiza un monitoreo permanente de la situación y activó los protocolos correspondientes para reducir el impacto en los pasajeros. Asimismo, recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y comunicarse con el Call Center o puntos de venta autorizados para verificar el estado actualizado de sus vuelos.

El Servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informó que el aeropuerto de la ciudad de El Alto estará fuera de operaciones hasta las 21:30 de esta jornada.

 

