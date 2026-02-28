BoA aclara que avión siniestrado en El Alto no es de la aerolínea

Tras el accidente aéreo en El Alto, la Boliviana de Aviación aclaró que la aeronave involucrada no pertenece a su flota y advirtió posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones mientras se restablecen las operaciones.

El Aeropuerto Internacional de El Alto fue cerrado de manera temporal este viernes debido a un incidente registrado con una aeronave en pista, situación que obligó a suspender las operaciones aéreas y generó afectaciones en los vuelos programados desde y hacia la ciudad de El Alto.

Mediante un comunicado oficial, la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó que la aeronave involucrada en el incidente no pertenece a su compañía, pero el cierre del aeropuerto podría provocar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en sus itinerarios hasta que se restablezcan las condiciones normales de operación.

“La aeronave involucrada no pertenece a nuestra compañía. Sin embargo, el cierre temporal del aeropuerto podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones en algunos de nuestros vuelos”, señala el pronunciamiento de la aerolínea.

La empresa indicó que su equipo realiza un monitoreo permanente de la situación y activó los protocolos correspondientes para reducir el impacto en los pasajeros. Asimismo, recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y comunicarse con el Call Center o puntos de venta autorizados para verificar el estado actualizado de sus vuelos.

El Servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informó que el aeropuerto de la ciudad de El Alto estará fuera de operaciones hasta las 21:30 de esta jornada.

