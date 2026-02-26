Atraco armado en El Alto: roban Bs. 700.000 a un minero y lo dejan herido

Un violento atraco se registró la tarde de este miércoles en la ciudad de El Alto, donde un minero fue asaltado y herido por un grupo de delincuentes que le robaron aproximadamente Bs. 700.000 en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 15:00 en la avenida 6 de Marzo, a la altura del cuartel Ingavi, cuando cinco antisociales encapuchados y armados interceptaron el vehículo en el que se trasladaba la víctima. El dinero estaba destinado a la compra de material y equipos de trabajo.

Según testigos, durante el atraco se escucharon al menos tres disparos de arma de fuego. Los delincuentes lograron sustraer la mochila con el dinero y huyeron del lugar en una vagoneta de color verde.

Producto del ataque, el minero, de aproximadamente 65 años, resultó herido por un disparo en la rodilla. Fue trasladado de emergencia al hospital Agramont, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. De acuerdo con el reporte médico, su estado de salud es estable.

Tras el hecho, efectivos policiales activaron el Plan Z y desplegaron operativos en distintos sectores para dar con el paradero de los autores del atraco. El caso se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play