Un video difundido en TikTok se volvió viral tras mostrar el momento en que una joven con máscara de zorro agrede a otra mujer en un parque, presuntamente luego de percatarse de que estaba siendo grabada sin su consentimiento.

De acuerdo con la información que acompaña el clip, los hechos habrían ocurrido en el Parque Las Riberas, en la ciudad de Culiacán.

En las imágenes se observa a la joven —señalada en redes como supuesta “therian”— correr entre las personas hasta acercarse a otra mujer que se encontraba sentada en una jardinera. Acto seguido, la toma del cabello y la tira al suelo. En medio de la confusión, una acompañante de la víctima interviene para defenderla.

Según se escucha en el video, la joven con máscara reclama que estaba siendo grabada sin su autorización.

¿Qué es el fenómeno “therian”?

El término “therian” se utiliza para describir a personas —principalmente jóvenes— que afirman identificarse psicológica o espiritualmente con algún animal, como perros, gatos, lobos o zorros.

El fenómeno ha generado controversia y debate en redes sociales, donde algunos usuarios lo consideran una forma de expresión personal, mientras otros lo critican o ridiculizan. En semanas recientes, el tema cobró notoriedad tras denuncias públicas en distintas ciudades de América Latina.

El debate en redes

El video superó los cuatro millones de reproducciones en pocas horas y desató miles de comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios condenaron la agresión, otros defendieron a la joven argumentando que pudo haber reaccionado ante una situación de acoso o burla al ser grabada sin consentimiento.

Entre los comentarios más compartidos se leen posturas como:

“A nadie le gustaría que lo graben para burlarse”.

“Tenemos muy normalizado el bullying”.

“También fue culpa de quien la grabó sin permiso”.

El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites entre la libertad de grabar en espacios públicos, el respeto a la privacidad y las consecuencias de la exposición viral en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las autoridades locales intervinieron tras lo ocurrido.

