Un grupo de felinos se recostó en plena vía del Parque Nacional Murchison Falls y obligó a varios vehículos a detenerse. El momento fue captado en video y se volvió viral.
24/02/2026 11:04
Un grupo de leones bloqueó el paso de varios vehículos en el Parque Nacional Murchison Falls, en Uganda, obligando a turistas y guías a esperar pacientemente mientras los felinos descansaban en medio de la carretera.
Sin señales de prisa ni intimidación, los animales permanecieron tendidos sobre el asfalto, observando con total serenidad a los visitantes que, desde sus vehículos, presenciaban una escena tan tensa como fascinante.
Un encuentro cara a cara
El video fue difundido por el Ministerio de Turismo de Uganda, mostrando el momento en que humanos y leones se miran frente a frente.
Las imágenes reflejan el respeto que impone la vida salvaje: nadie tocó bocina, nadie avanzó. Simplemente, se esperó.
La escena recordó a todos quién manda realmente en la sabana.
En África, incluso las carreteras pueden convertirse en territorio del rey.
