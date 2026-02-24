Un grupo de leones bloqueó el paso de varios vehículos en el Parque Nacional Murchison Falls, en Uganda, obligando a turistas y guías a esperar pacientemente mientras los felinos descansaban en medio de la carretera.

Sin señales de prisa ni intimidación, los animales permanecieron tendidos sobre el asfalto, observando con total serenidad a los visitantes que, desde sus vehículos, presenciaban una escena tan tensa como fascinante.

Un encuentro cara a cara

El video fue difundido por el Ministerio de Turismo de Uganda, mostrando el momento en que humanos y leones se miran frente a frente.

Las imágenes reflejan el respeto que impone la vida salvaje: nadie tocó bocina, nadie avanzó. Simplemente, se esperó.

La escena recordó a todos quién manda realmente en la sabana.

En África, incluso las carreteras pueden convertirse en territorio del rey.

