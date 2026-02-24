Una discusión terminó en disparo: lo que se sabe del ataque a la cantante Rossana Marín

La cantante paceña Rossana Marín atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde el martes de Carnaval permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica de La Paz, tras recibir un disparo en la cabeza.

El hecho es investigado como un presunto intento de feminicidio. El principal sindicado es su esposo, quien fue enviado con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Su estado de salud

De acuerdo con el informe médico, el proyectil impactó en el cerebro y le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Uno de los hemisferios quedó gravemente comprometido.

La artista se encuentra en coma y su estado es crítico.

“Rossana está en coma, está destrozado un hemisferio de su cerebro. No sabemos si va a aguantar ni qué secuelas podrían quedar si logra sobrevivir”, declaró su madre, Roxana Marín.

Cómo ocurrió el hecho

El caso fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que activó el protocolo correspondiente.

Según los reportes preliminares, la pareja habría sostenido una discusión que derivó en un forcejeo, momento en el que se produjo el disparo. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias del hecho.

Campaña solidaria

La familia activó una campaña en redes sociales para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos médicos, tratamientos y medicamentos mientras la cantante permanece hospitalizada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz.

“Pido a la sociedad y a todos los músicos que puedan ayudar con lo que puedan. Cada día es un tormento por los gastos médicos”, expresó su madre.

Dos niños, de 4 y 10 años, quedaron bajo el cuidado de su abuela materna.

Su trayectoria artística

Rossana Marín es reconocida en el ámbito del folclore boliviano. Formó parte de la agrupación Voces Morenas y en 2012 representó a Bolivia en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en la categoría folclórica.

Hoy, la voz que llevó en alto el rojo, amarillo y verde enfrenta la batalla más dura de su vida.

