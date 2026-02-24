TEMAS DE HOY:
Infanticidio de Yuvinka Rossana Marín accidente de tránsito

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Una discusión terminó en disparo: lo que se sabe del ataque a la cantante Rossana Marín

La artista que representó a Bolivia en Viña del Mar permanece en coma en una unidad de terapia intensiva. Su estado es crítico y la familia activó una campaña solidaria para cubrir los gastos médicos.

Silvia Sanchez

24/02/2026 10:53

En coma tras recibir un disparo: esto se sabe del caso Rossana Marín. Imagen RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La cantante paceña Rossana Marín atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde el martes de Carnaval permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica de La Paz, tras recibir un disparo en la cabeza.

El hecho es investigado como un presunto intento de feminicidio. El principal sindicado es su esposo, quien fue enviado con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Su estado de salud

De acuerdo con el informe médico, el proyectil impactó en el cerebro y le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Uno de los hemisferios quedó gravemente comprometido.

La artista se encuentra en coma y su estado es crítico.

“Rossana está en coma, está destrozado un hemisferio de su cerebro. No sabemos si va a aguantar ni qué secuelas podrían quedar si logra sobrevivir”, declaró su madre, Roxana Marín.

Cómo ocurrió el hecho

El caso fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), que activó el protocolo correspondiente.

Según los reportes preliminares, la pareja habría sostenido una discusión que derivó en un forcejeo, momento en el que se produjo el disparo. Las autoridades continúan investigando para esclarecer las circunstancias del hecho.

Campaña solidaria

La familia activó una campaña en redes sociales para recaudar fondos que permitan cubrir los gastos médicos, tratamientos y medicamentos mientras la cantante permanece hospitalizada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz.

“Pido a la sociedad y a todos los músicos que puedan ayudar con lo que puedan. Cada día es un tormento por los gastos médicos”, expresó su madre.

Dos niños, de 4 y 10 años, quedaron bajo el cuidado de su abuela materna.

Su trayectoria artística

Rossana Marín es reconocida en el ámbito del folclore boliviano. Formó parte de la agrupación Voces Morenas y en 2012 representó a Bolivia en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en la categoría folclórica.

Hoy, la voz que llevó en alto el rojo, amarillo y verde enfrenta la batalla más dura de su vida.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD