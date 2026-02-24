La Paz: minibús impacta una casa en la avenida Cotahuma y deja daño estructural

Un hecho de tránsito se registró en la avenida Cotahuma, en La Paz, y dejó serios daños en una vivienda, luego de que un minibús de transporte público se estrellara contra el frontis del inmueble.

El impacto abrió un boquete de gran tamaño en la pared y provocó el hundimiento de una cortina metálica. Los propietarios improvisan refuerzos con calaminas, cartones y maderas para cubrir el hueco y evitar que la estructura ceda.

La mayor preocupación se centra en una de las columnas principales, que quedó visiblemente ondulada tras la colisión, lo que mantiene en riesgo la estabilidad de la casa.

En el lugar aún se observan escombros y restos de la pared colapsada. Vecinos colaboran para asegurar provisionalmente el inmueble durante la noche.

De forma preliminar se conoce que el minibús no transportaba pasajeros al momento del hecho, lo que evita consecuencias mayores. Se presume que el vehículo habría presentado fallas en los frenos, extremo que deberá confirmar la unidad de Tránsito mediante pericias técnicas.

Los propietarios esperan que el conductor, quien se habría comprometido a cubrir los gastos, asuma las reparaciones. Mientras tanto, la vivienda permanece con daño estructural.

