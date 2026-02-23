Cae uno de los presuntos asesinos del vendedor de tarjetas en Viacha

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió a uno de los presuntos autores del asesinato de un joven vendedor de tarjetas telefónicas en el municipio de Viacha, departamento de La Paz.

El caso es investigado como robo agravado con resultado de muerte.

El ataque

Según el director departamental de la FELCC, coronel Henry Pinto, el sindicado formaría parte del grupo que atacó a balazos a la víctima con el objetivo de sustraerle la mochila en la que transportaba tarjetas de recarga para celulares.

El hecho generó conmoción en la población, ya que el joven fue interceptado y atacado directamente para despojarlo de su mercadería.

Vehículos secuestrados y más sospechosos

Durante el operativo policial se secuestró un vehículo presuntamente utilizado para cometer el crimen, el cual fue trasladado a dependencias policiales para pericias técnicas.

Además, los investigadores buscan un segundo motorizado de color negro que habría sido utilizado para facilitar la fuga.

Las pesquisas también establecieron que uno de los implicados resultó herido en el brazo y posteriormente buscó atención médica en centros de salud de La Paz y El Alto, lo que permitió avanzar en la identificación del grupo.

Seis prófugos

La Policía informó que otros seis involucrados, entre autores materiales y encubridores, ya fueron identificados y son intensamente buscados.

No se descarta ampliar la investigación contra personas que hayan facilitado la fuga del sospechoso herido o brindado apoyo logístico.

El caso continúa en etapa investigativa mientras la FELCC despliega operativos para dar con el resto de los implicados.

